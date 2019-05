Photo : AFP

Hanoï (VNA) - Singapour est l'économie la plus compétitive au monde en 2019, selon le classement annuel publié par l’Institut de management du développement (IMD) à Lausanne, en Suisse, le 29 mai.

Ce pays d’Asie du Sud-Est a dépassé Hong Kong (Chine) et les États-Unis pour se hisser au premier rang des économies les plus compétitives du monde, pour la première fois en neuf ans, grâce à ses technologies et infrastructures modernes ainsi qu'à une main-d'œuvre hautement qualifiée.

Hong Kong a maintenu sa deuxième place grâce à sa politique fiscale favorable.

Les États-Unis ont chuté à la troisième place, perdant leur position de leader l'an dernier, en raison des prix élevés du pétrole, des faibles niveaux d'exportation de biens de hautes technologies et des fluctuations du taux de change du dollar américain.

La Suisse, les Émirats arabes unis (EAU), les Pays-Bas, l’Irlande, le Danemark, la Suède et le Qatar figurent également dans le top 10 de ce classement.

Parmi les autres économies asiatiques, l'Indonésie s'est hissée à la 32e position, en hausse de 11 places par rapport à l'année dernière; tandis que la Thaïlande gagnait 5 rangs pour se classer 25e. Le Vietnam ne faisait pas partie des 63 économies figurant dans le classement.

Le classement de l’IMD a été établi sur la base de critères comme la croissance, le taux de chômage et les dépenses consacrées à l'éducation et aux soins de santé... –VNA