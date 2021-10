Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) - Singapour a salué l'engagement américain selon lequel le partenariat de sécurité trilatéral entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie (AUKUS) soutiendrait le rôle central de l'ASEAN et contribuerait à la paix et à la stabilité de la région.

C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong lors du Sommet ASEAN-États-Unis tenu en ligne le 26 octobre

Le Premier ministre Lee Hsien Loong a également félicité l'annonce américaine de soutenir 102 millions de dollars dans de nouvelles initiatives visant à renforcer le partenariat avec l'ASEAN, notamment des subventions pour des programmes liés à la santé, au climat, à l'économie et à l'éducation. Dans le futur, les États-Unis et l'ASEAN devraient étendre leur partenariat à des domaines non traditionnels, notamment infrastructures numériques, cybersécurité et changement climatique, a souligné le Premier ministre singapourien.

Le dirigeant singapourien a également estimé que ces dernières décennies, les États-Unis ont apporté une contribution significative à la sécurité et à la stabilité de la région. Les États-Unis ont été la plus grande source d'investissements directs étrangers de l'ASEAN en 2020, avec des investissements s'élevant à près de 35 milliards de dollars. Les États-Unis ont également fourni plus de 30 millions de doses de vaccins à cette région, versé 500.000 dollars au Fonds de réponse au COVID-19 de l'ASEAN et établi un bureau régional du Centre de contrôle des maladies (CDC) des États-Unis à Hanoï.- VNA