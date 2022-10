Singapour, 6 octobre (VNA) - Les autorités singapouriennes ont saisi le 4 octobre, 20 morceaux de cornes de rhinocéros qui passaient en contrebande par l'aéroport de Singapour Changi.

Photo : AFP/VNA

Le Conseil des parcs nationaux (NParks) a déclaré que le personnel de sécurité de l'aéroport et l'unité K9 de NParks avaient détecté et inspecté deux sacs et trouvé 34 kg de cornes de rhinocéros, d'une valeur estimée à environ 830.000 dollars. Il s'agit de la plus importante saisie de cornes de rhinocéros à Singapour à ce jour.



Des tests génétiques sont en cours à NParks pour identifier les espèces de rhinocéros.



Les cornes seront ensuite détruites pour les empêcher de réintégrer le marché, perturbant la chaîne d'approvisionnement mondiale des cornes de rhinocéros commercialisées illégalement, a déclaré NParks.



Les rhinocéros sont protégés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), dont Singapour est signataire. Dans le cadre de la CITES, le commerce international des cornes de rhinocéros est interdit.- VNA