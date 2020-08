Singapour resserre la surveillance des entrées.

Photo: Reuters



Singapour (VNA) - À compter de 23h59 le 10 août, tous les gens entrant à Singapour qui doivent effectuer leur avis de séjour à domicile (Stay-Home Notice - SHN) en dehors des installations dédiées, devront porter un appareil de surveillance électronique pendant les 14 jours du SHN.

C'est ce qu'ont annoncé l'Autorité de l'immigration et des points de contrôle (ICA), le ministère de la Main-d'œuvre (MOM), et le ministère de l'Éducation (MOE) dans un communiqué de presse conjoint.



Les appareils utilisent les signaux GPS et 4G ou Bluetooth pour déterminer si les personnes effectuant SHN restent à leur domicile ou non.

Cette commande s'appliquera à tous les voyageurs, y compris les Singapouriens, les résidents permanents, les détenteurs de laissez-passer de longue durée et les personnes à charge.

Si ces mesures ne sont pas respectées, les amendes peuvent atteindre 10.000 dollars singapouriens et/ou 6 mois d'emprisonnement pour la première infraction. -VNA