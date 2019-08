Singapour renforce la sécurité pour le défilé de la Fête nationale. Photo: Straits Times



Singapour (VNA) – La sécurité sera renforcée à l’occasion de la Fête nationale de Singapour, notamment au tour du Padang où se tiendra le 9 août le défilé militaire.



Environ 5.600 personnes issues des forces armées, de la police, de la garde civile et des volontaires, seront mobilisées en vue d’assurer la sûreté et la sécurité de cet événement.

La sécurité sera renforcée plus strictement car l'espace de l’événement aura plus de points d'entrée que les années précédentes. Des postes de contrôle des personnes et des véhicules ont été mis en place.

Toutes les personnes entrant au Padant seront soumis à des contrôles de sécurité qui seront effectués avec des détecteurs de métaux et l'utilisation de rayons X pour les objets personnels.

Les détenteurs de billets du défilé du 9 août seront obligés de ne pas apporter d'objets interdits au Padang tels que ciseaux et couteaux.

D’autres mesures de sécurité seront prises, dont la restriction des drones. Des agents de sécurité seront déployés pour surveiller les activités des drones dans les zones de Marina Bay et du Padang.

Une intervention d'urgence est prévue en cas de grand nombre de victimes et de menaces à la sécurité, avec la participation de militaires, de la force de défense civile et du ministère de la Santé. Cinq postes médicaux avaient également été créés dans la région.



Des forces d'intervention rapide seront déployées dans toute la région. Elles sont capables d’assister les victimes, en particulier dans les zones où l’accès aux équipements médicaux est difficile. -VNA