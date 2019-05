Singapour, 19 mai(VNA) - Le Premier ministre singapourien, Lee Hsien Loong, et son homologue néo-zélandaise, Jacinda Ardern, ont publié le 17 mai une déclaration commune sur la transformation de leurs relations bilatérales en partenariat renforcé.

Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong et son homologue néo-zélandaise Jacinda Ardern. Photo: channelnewsasia.com

Le même jour, les autorités compétentes des deux pays ont mis au point un accord de libre-échange de longue date - l’Accord sur un partenariat économique plus étroit entre entre la Nouvelle-Zélande et Singapour (ANZSCEP), lequel est entré en vigueur en 2001.

Les principes énoncés dans les nouveaux documents contribueront à simplifier l’enregistrement du statut d'exonération fiscale ainsi qu’à raccourcir des procédures de dédouanement, qui doivent être terminées dans les 24 heures suivant l'arrivée dans chaque pays.

En attendant, les marchandises envoyées via les services de livraison express ne prennent que quatre heures après la réception des dossiers par les autorités locales.

Mme Jacinda Ardern a effectué sa première visite officielle à Singapour en tant que Première ministre néo-zélandaise. L'année dernière, elle est venue à Singapour pour assister à divers événements organisés dans le cadre du 32è sommet de l'ASEAN (Association des nations d’Asie du Sud-Est) et des réunions connexes.

Au cours de son séjour à Singapour, elle a eu des entretiens avec la présidente singapourienne Halimah Yacob et le Premier ministre Lee Hsien Loong. Les dirigeants ont assisté à la signature de divers documents sur le renforcement de la coopération dans les domaines du commerce, de la defense et de la sécurité, des technologies innovantes et des échanges interpersonnels. -VNA