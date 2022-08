Singapour renforce la sécurité pour la fête nationale. Photo: The Straits Times

Singapour, 9 août (VNA) - La célébration de la Fête nationale de cette année à Singapour se tiendra à grande échelle avec de nombreuses activités à travers le pays, attirant un grand nombre de personnes, par conséquent, des contrôles de sécurité plus stricts seront mis en place dans une spéciale désignée dans la zone de l'événement.La police de Singapour a déclaré que les restrictions entreraient en vigueur à minuit le 9 août et dureraient environ 24 heures dans les zones autour de Suntec City et Gardens by the Bay, entre autres.Des objets tels que des fusées éclairantes et des drones, ainsi que des dispositifs d'amplification du son tels que des porte-voix, feront partie des choses qui seront interdites dans ces zones. Les personnes trouvées avec des objets interdits peuvent être arrêtées et, si elles sont reconnues coupables, condamnées à une amende pouvant aller jusqu'à 20.000 dollars singapouriens (14.473 dollars américains) ou à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 12 mois, ou les deux.À l'intérieur de la zone spéciale, la police procédera à des contrôles de sécurité et à des contrôles de toutes les personnes et véhicules entrant ou se trouvant dans la zone. Ils auront également le pouvoir de refuser l'entrée ou d'éloigner une personne de la zone spéciale, si nécessaire.Au cours de la Fête nationale de cette année, les Singapouriens profiteront de défilés spectaculaires, de sauts en parachute impressionnants et d'hélicoptères Chinook effectueront un spectacle avec le drapeau de Singapour. En outre, ils peuvent également participer à des activités à grande échelle à travers le pays qui honorent les contributions de la population à la prévention et au contrôle du COVID-19 et surtout admirer l'éblouissant feu d'artifice.En plus d'assurer la sécurité, le gouvernement de Singapour accorde également une attention à la prévention des pandémies. Les participants doivent présenter un document prouvant qu'ils sont entièrement vaccinés contre le COVID-19 avant l'entrée. Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est conseillé à chacun de porter un masque pendant la célébration.- VNA