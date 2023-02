Singapour, 3 février (VNA) - Singapour a inauguré le 2 février le plus grand système de stockage d'énergie d'Asie du Sud-Est dans le cadre des efforts visant à assurer la sécurité énergétique compte tenu de la crise énergétique mondiale et de la transition vers une énergie propre.

Le système de stockage d'énergie de Sembcorp a une capacité de stockage maximale de 285 mégawattheures (MWh). Mis en service en décembre dernier, il est conçue pour stocker l'électricité excédentaire qui peut être livrée au réseau afin d'atténuer l'intermittence solaire causée par les conditions météorologiques changeantes du climat tropical de Singapour.



L'installation est située sur deux sites s'étendant sur deux hectares sur l'île de Jurong, une île artificielle qui abrite le complexe pétrochimique de Singapour. Il permet à Singapour d'atteindre son objectif de stockage d'énergie de 200 MWh.



Au milieu de la crise énergétique mondiale, le gouvernement a nommé Sembcorp Industries pour construire l'installation en juin de l'année dernière. Il s'agit du déploiement le plus rapide au monde d'un système de stockage d'énergie de cette taille, ont déclaré Sembcorp Industries et l'Autorité du marché de l'énergie dans un communiqué.



Plus de 95 % de l'approvisionnement en électricité de Singapour provient actuellement du gaz naturel importé, mais la cité-État tente de diversifier son mix énergétique, notamment grâce au solaire.- VNA

