Singapour (VNA) - Le 4e Sommet des technologies de défense de Singapour 2023 (Tech Summit 2023) s'est ouvert dans la cité-État le 22 mars par l'Agence des sciences et technologies de la défense (DSTA) de Singapour, attirant plus de 600 participants en personne et plus de 800 participants en ligne.



L'événement de cette année a pour thème "Technologies numériques et à double usage - Opportunités et menaces", avec des discussions axées sur les enseignements technologiques tirés des conflits récents, les moyens d'atténuer les risques de la chaîne d'approvisionnement de la défense, les impacts de la vague de numérisation et ce qu'ils signifient pour l'avenir de la défense et des combattants, ainsi que la manière dont l'émergence des technologies à double usage conduira à de nouveaux partenariats commerciaux-militaires et remodèlera les écosystèmes de la défense.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre d'État à la Défense, Zaqy Mohamad, a déclaré que la technologie innovante continue de façonner les conflits et d'affecter l'équilibre des pouvoirs entre les États.



Les technologies numériques et à double usage connaissent une révolution continue, caractérisée par le développement rapide et la disponibilité généralisée de nouvelles technologies ayant des applications civiles ou militaires.



Roy Chan, directeur général adjoint de DSTA, a déclaré que le sommet avait pour ambition de réunir des dirigeants du gouvernement, de l'industrie, des universités et des groupes de réflexion du monde entier pour partager différentes idées et collaborer au développement technologique pour relever les défis de la défense et de la sécurité.



Le Tech Summit 2023 intègre délibérément différents éléments - des remarques des chefs de gouvernement, des discussions au coin du feu et des séances plénières, des démonstrations techniques et une zone de vitrine technologique, ainsi que des événements de réseautage et des visites de sites - pour faciliter des engagements et des résultats significatifs. Le même court jusqu'au 24 mars.- VNA









source