La deuxième élection du Vietnam au Conseil des Droits de l’homme de l’ONU affirme la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale.

Le ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation Nguyen Kim Son a présidé la 6e réunion des ministres de l'Éducation de l'ASEAN 3.

Le Vietnam a souligné l’importance de la décolonisation et du respect des droits égaux et du droit à l’autodétermination des territoires non autonomes lors d’un débat général de la Quatrième Commission