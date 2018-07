Hanoï, 11 juillet (VNA) - L'industrie de l'eau de Singapour a contribué 2,5 milliards de SGD (1,84 milliard de dollars américains) par an à l'économie nationale et a créé 14.400 emplois à ce jour.

L'usine de dessalement Tuas à Singapour. Photo: channelnewsasia.com

Selon les derniers chiffres de l'Agence nationale de l'eau de Singapour - le Public Utilities Board (PUB), et l’Agence singapourienne de développement économique (EDB), depuis 2016, le secteur de l’eau a créé chaque année 400 emplois et contribué 300 millions de SGD (221,3 millions de dollars américains) à l'économie nationale.

Lors de la Semaine internationale de l'eau de Singapour, tenue du 8 au 12 juillet dernier, le vice-Premier ministre singapourien, Tharman Shanmugaratnam a souligné que cette croissance était importante face aux risques croissants de l'urbanisation mal gérée, des changements climatiques et des maladies infectieuses dans les pays en développement et à travers le monde.

Singapour est disposée à partager ses expériences avec les pays de la région en matière de gestion et d'utilisation efficaces des ressources en eau, contribuant ainsi à la protection de l'environnement et à la garantie d'une croissance durable, a-t-il déclaré.

Les établissements de gestion de l'eau de Singapour se concentreront sur trois domaines: développer des solutions globales, accélérer la commercialisation et l'exportation des technologies, et soutenir le changement de modèles économiques dans les petites entreprises, a-t-il ajouté.

Il a ajouté que pour accélérer la commercialisation et l'exportation des technologies, le Singapore Water Exchange de PUB, qui devrait entrer en service vers la fin de cette année, édifiera un écosystème d'entreprises le long de la chaîne de valeur de l'eau, les permettant de travailler ensemble et mettre en valeur leurs atouts afin de promouvoir l'innovation en matière d'eau et la croissance des entreprises.

Actuellement, l’Agence singapourienne d’assistance aux entreprises - Enterprise Singapore - travaille avec les petites et moyennes entreprises spécialisées dans la technologie de l'eau pour transformer leurs modèles commerciaux et améliorer leur productivité, en les transformant en entreprises plus importantes.

Avec plus de 200 compagnies d'eau et plus de 25 instituts de recherche, l'industrie de l'eau de Singapour continue d'attirer des investissements nationaux et étrangers.

Ce secteur devrait générer 15.000 emplois et contribuer 2,85 milliards de SGD (2,1 milliards de dollars américains) par an à l'économie nationale d'ici 2020. -VNA