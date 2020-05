Le verrouillage partiel à Singapour devra finir à partir du 1er juin. Photo: straitstimes.com



Singapour (VNA) – Le verrouillage partiel imposé à Singapour depuis le 7 avril pour freiner la propagation de la pandémie de COVID-19 devra finir le 1er juin et la réouverture de l'économie serait réalisée progressivement en trois phases.



Singapour entrera en première phase à partir du 2 juin et cette phase appelée « réouverture en toute sécurité » durera quelques semaines. Environ un tiers des travailleurs seront autorisés à reprendre leur travail et trois-quarts des activités économiques reprendront, a déclaré le ministre du Commerce et de l’Industrie, Chan Chun Sing.



La priorité sera accordée à certains secteurs importants, a-t-il indiqué, ajoutant que les magasins et les restaurants continueront de fermer. Les écoles, les lieux de culte vont rouvrir en juin prochain. Les rassemblements sociaux continueront d’être interdits.



La première phase devrait durer quelques semaines et Singapour passera à la deuxième phase si les taux de transmission intracommunautaire restent "bas et stables" et que la situation des dortoirs reste sous contrôle.



Dans la troisième phase, Singapour passera à nouvel état normal jusqu'à ce qu'un vaccin soit trouvé, a-t-il souligné.



Singapour a détecté à ce jour 28.794 cas d’infection dont 10.365 annoncés guéris. Le nombre de décès reste l'un des plus bas du monde, à 22.



Le vice-Premier ministre singapourien Heng Swee Keat, également ministre des Finances, et le ministre malaisien des Finances, Tengku Zafrul Aziz, ont discuté par visioconférence le 19 mai des mesures de coordination pour rouvrir leur économie.



Dans sa compte sur Facebook, le vice-Premier ministre singapourien Heng Swee Keat a déclaré le 20 mai que cette discussion virtuelle s’était concentrée sur la situation épidémique dans chaque pays respectif et dans le monde. Les deux parties avaient partagé leurs expériences en matière de lutte contre le COVID-19 et de soutien aux entreprises et familles impactées par cette épidémie. Les deux ministres avaient en outre discuté des mesures pour reprendre les activités économiques quand les deux pays allègent les restrictions et pour promouvoir leur coopération future. -VNA