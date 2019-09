Marina Bay Sands. Photo: Internet

Singapour (VNA) - Le taux d’occupation des hôtels à Singapour a atteint son plus haut niveau en plus d'une décennie, grâce à l’exode des touristes et la délocalisation des événements économiques depuis Hong Kong (Chine), où les manifestations continuent, vers ce pays d’Asie du Sud-Est.

Les dernières données publiées par le Conseil du tourisme de Singapour ont indiqué que le taux d’occupation moyen des hôtels avait atteint 93,8% en juillet, un record depuis 2005, contre le niveau de 92,5% enregistré l’année dernière.

Le revenu par chambre disponible, un indicateur de l'exécution principal pour les hôtels, s’est élevé à 203,7 dollars singapouriens (146 dollars américains) en juillet, soit son plus haut niveau depuis octobre 2018.

Le prochain Sommet mondial du bien-être (Global Wellness Summit), qui réunira mi-octobre environ 600 délégués de l'industrie de la santé et de la beauté, a annoncé son déménagement de Hong Kong à Singapour.

À Hong Kong, l’aéroport de la ville a subi des perturbations répétées à la suite de manifestations. Les exploitants d’hôtels ont signalé un faible taux d’occupation et l’augmentation des annulations de réservation.

De nombreux pays, tels que Singapour, ont conseillé à leurs citoyens de différer les voyages non essentiels dans la région administrative spéciale de Hong Kong (Chine).

Alicia Seah de l'agence de voyages Dynasty Travel a déclaré que les perspectives pour Hong Kong demeuraient sombres pour septembre et le reste de l'année, ajoutant que les demandes de renseignements et les réservations s'étaient arrêtées depuis que l'aéroport avait été paralysé par les manifestants le mois dernier.

Les voyageurs de loisirs et les hommes d'affaires optaient pour un voyage à Singapour au lieu de Hong Kong, a-t-elle déclaré. -VNA