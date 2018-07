En juin, le taux d'inflation de Singapour est en hausse de 0,6% en glissement annuel, rythme le plus élevé en 7 mois. Photo: CNBC

Singapour, 23 juillet (VNA) – En juin, le taux d'inflation de Singapour est en hausse de 0,6% en glissement annuel, rythme le plus élevé en 7 mois, ont annoncé lundi 23 juillet l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) et le ministère du Commerce et de l'Industrie (MTI).

Le taux d’inflation de juin, le plus élevé depuis novembre dernier, a également connu une hausse de 0,6%. Une progression en grande partie attribuable à la hausse des prix des aliments et des services.

L'inflation alimentaire est passée de 1,3% en mai à 1,5% en juin, la hausse des prix des aliments non cuits étant supérieure à celle des plats cuisinés, ont ajouté les deux organismes.

L'inflation des services est passée de 1,6% le mois précédent à 1,7% en juin, principalement en raison d'une reprise plus forte des dépenses de vacances et d'une hausse des frais de services de télécommunication après une baisse en mai.

De plus, le coût des articles vendus au détail a augmenté de 1,6% en juin, soit plus que la hausse de 1,3% enregistrée en mai. Cela reflète principalement une hausse plus rapide des prix des vêtements et des chaussures, des produits médicaux, des appareils et des équipements ménagers, ainsi qu'une diminution plus faible des prix des biens durables des ménages, ont indiqué MAS et MTI.

L'inflation du transport routier privé est passée de 0,1% en mai à 0,4% en juin, en raison d'une diminution plus faible des prix des voitures et d’une hausse plus rapide des prix de l'essence.

Le coût de l'hébergement a baissé de 3% en juin, ce qui est inférieur à la baisse de 3,2% enregistrée le mois précédent. Cela reflète une baisse plus progressive des locations de logements, ont déclaré MAS et MTI.

Pendant ce temps, l'inflation sous-jacente, qui exclut les coûts de l'hébergement et du transport routier privé, est passée de 1,5% le mois précédent à 1,7% en juin.

L'inflation sous-jacente devrait augmenter progressivement cette année pour se situer entre 1 et 2% si les conditions économiques évoluent comme prévu, ont indiqué les deux organismes. –VNA