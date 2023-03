Photo : Straits Times



Singapour (VNA) - Selon un rapport publié le 6 mars par l'Institut des achats et de la gestion des matériaux de Singapour (SIPMM), l'activité manufacturière du pays a augmenté en février, mettant fin à une période de baisse consécutive de cinq mois. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) a atteint 50, en hausse de 0,2 point par rapport au mois précédent.

Ce rebond du secteur manufacturier de Singapour est attribué à l'augmentation de nouvelles commandes et de la production des usines et à une baisse plus lente des nouvelles exportations. Ces améliorations ont été enregistrées après la réouverture de la Chine après une longue période de restrictions pour prévenir l'épidémie de COVID-19.

Sophia Poh, vice-présidente du SIPMM, a estimé que la levée des restrictions strictes par la Chine avait stimulé la demande et atténué les difficultés d'approvisionnement. Elle a déclaré que l'activité des usines chinoises en février s'était développée au rythme le plus rapide depuis plus d'une décennie, après la levée des restrictions liées au COVID-19 et les congés du Nouvel An lunaire.

Bien que le secteur manufacturier de Singapour ait montré des signes positifs en février, le pire de la récession est peut-être passé, les analystes estiment qu'il est trop tôt pour confirmer la reprise du secteur, car la demande mondiale continue de baisser, l'inflation est élevée et les risques géopolitiques restent inchangés sur les marchés mondiaux. - VNA