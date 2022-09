Le marché du travail à Singapour continue de s'améliorer au 2e trimestre. Photo : AFP/VNA

Singapour, 15 septembre (VNA) - Le marché du travail singapourien a continué de s'améliorer au deuxième trimestre 2022, l'emploi total atteignant 99,5% du niveau de décembre 2019, avant la pandémie de COVID-19, selon un rapport sur le marché du travail du ministère de la Main-d'œuvre du pays publié le 14 septembre.L'emploi total au deuxième trimestre a augmenté de 66.500, ce qui était nettement supérieur à l'augmentation de 42.000 au premier trimestre.Au deuxième trimestre seulement, l'emploi des résidents a augmenté de 7.100, tandis que l'emploi des non-résidents a augmenté de 59.400.Les perspectives de la demande extérieure se sont également affaiblies compte tenu du ralentissement économique mondial. Les vents contraires mondiaux tels que le conflit russo-ukrainien, les pressions inflationnistes, les tensions géopolitiques dans la région et la trajectoire de la pandémie de COVID-19 pourraient peser sur la demande de main-d'œuvre à l'avenir, a déclaré le ministère de la Main-d'œuvre."Ainsi, les perspectives du marché du travail sont inégales d'un secteur à l'autre", a-t-il déclaré.Les secteurs du tourisme et de l'aviation devraient continuer de bénéficier d'une forte reprise des passagers aériens et des arrivées de visiteurs internationaux.La demande dans les secteurs en contact direct avec les consommateurs, tels que les services de restauration, devrait également rester robuste avec l'assouplissement des restrictions nationales et frontalières, a déclaré le ministère de la Main-d'œuvre.Mais la croissance dans les secteurs tournés vers l'extérieur comme les services financiers et d'assurance devrait ralentir en raison des vents contraires mondiaux.Avec une incertitude économique accrue à venir, Singapour encourage les entreprises à poursuivre leur transformation, à augmenter la productivité du travail et à diversifier leur main-d'œuvre non résidente, selon le ministère de la Main-d'œuvre. – VNA