Singapour, 17 avril (VNA) - Singapour est au milieu d'une nouvelle vague de COVID-19 avec des infections quotidiennes passant d'environ 1.400 en mars à environ 4 .00 cas par jour la semaine dernière, a déclaré le ministre singapourien de la Santé Ong Ye Kung.Alors que le nombre de patients hospitalisés pour le COVID-19 a augmenté, passant de 80 le mois dernier à 220 actuellement, M. Ong Ye Kung a déclaré que ce chiffre était encore "bien en deçà" du chiffre au plus fort de la pandémie.Moins de 10 patients de COVID-19 ont été dans l'unité de soins intensifs (USI) à un moment donné au cours du mois dernier, a-t-il ajouté.Bien que la vague actuelle ne soit pas grave, Ong Ye Kung a averti que les charges de travail supplémentaires s'ajoutent à la lourde charge de travail des hôpitaux.Il a appelé les gens à faire leur part pour rester en bonne santé et s'ils ne se sentent pas bien, à rester à la maison et à porter un masque, ajoutant que les personnes appartenant à des groupes vulnérables, comme les personnes âgées de 60 ans et plus, devraient se faire vacciner chaque année.Le responsable a déclaré que le ministère de la Santé continue de procéder au séquençage génétique des échantillons viraux, notant qu'il existe désormais plusieurs variants du COVID-19 en circulation, dont XBB.1.16.- VNA