Singapour, 14 mars (VNA) - Il est urgent d'accélérer les efforts pour transformer la main-d'œuvre de Singapour afin de stimuler la croissance socio-économique alors que le pays se remet de la pandémie de COVID-19, selon un article publié par The Business Times.

Un dortoir pour travailleurs migrants à Singapour (Photo : AFP/VNA)

L'article salue les mesures de transformation de la main-d'œuvre récemment annoncées dans le budget 2022 par le gouvernement singapourien avec des recommandations dans quatre domaines clés.

Premièrement, Singapour devrait accorder plus d'attention au développement d'emplois et de compétences verts basés sur la demande. Deuxièmement, le pays doit fournir un soutien aux secteurs les plus durement touchés par la pandémie, tels que l'aviation, l'aérospatiale, le tourisme et le commerce de détail. Ces secteurs peinent à se redresser, ce qui entravera leur capacité à attirer et retenir du personnel.

Troisièmement, il est vital pour Singapour d'augmenter les revenus des travailleurs à bas salaire. Et enfin, le pays insulaire doit envoyer un signal fort sur l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie en annonçant la transformation des instituts d'enseignement supérieur (IHL) en instituts d'apprentissage tout au long de la vie. Alors que les IHL et les employeurs jouent un rôle essentiel dans la transformation de la main-d'œuvre, les individus doivent également avoir la responsabilité d'affiner leurs propres compétences.

L'article conclut que Singapour a besoin d'un tel plan pour s'assurer que sa main-d'œuvre reste pertinente, résiliente et compétitive à l'avenir.- VNA