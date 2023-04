Singapour, 25 avril (VNA)- Dans le cadre du quatrième Conseil de coopération intégrale Singapour-Shanghai (SSCCC), les deux parties ont signé 15 protocoles d'accord (MOU) pour renforcer la coopération dans les domaines de l'économie numérique, de la santé et du tourisme.

Lors de la cérémonie de signature des accords économiques. Photo : VNA

Lors de la réunion du 24 avril, le vice-Premier ministre singapourien Lawrence Wong a souligné que Singapour et Shanghai cultivaient une relation de longue date et entretenaient une coopération économique étroite.Pendant ce temps, le ministre singapourien de la Culture, des Communautés et de la Jeunesse, Edwin Tong, a considéré Shanghai comme un partenaire important pour son pays en termes de commerce, d'investissement et de connexion.Le SSCCC joue un rôle important dans le maintien d'une relation de partenariat de qualité et tournée vers l'avenir.Ils ont convenu de renforcer les relations commerciales et d'investissement entre Singapour et Shanghai, ainsi qu'avec la vaste région du delta du fleuve Yangtze, qui comprend le Jiangsu, le Zhejiang et l'Anhui.Ils ont plaidé pour un renforcement de la coopération bilatérale dans les économies numériques et vertes, ainsi que des partenariats dans les services financiers et l'innovation.Les protocoles d'accord concernent un accord entre la banque OCBC de Singapour et le fournisseur de services financiers chinois UnionPay International, et d'autres pour une coopération dans les domaines du tourisme et de la santé.En 2022, le commerce bilatéral a atteint près de 15 milliards de dollars, soit une augmentation de 8 % en rythme annuel.- VNA