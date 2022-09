Singapour, 1er septembre (VNA) - Singapour et l'Indonésie se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour améliorer la connectivité entre les deux pays, alors que les restrictions de voyage s'assouplissent et que les activités économiques des deux côtés reprennent.



L'engagement a été pris par le ministre singapourien du Commerce et de l'Industrie Gan Kim Yong et le ministre indonésien de la Coordination des affaires économiques Airlangga Hartarto lors de la 12e réunion ministérielle Singapour-Indonésie des six groupes de travail économiques bilatéraux le 31 août, a rapporté The Straits Times.



La réunion est une activité annuelle pour discuter des initiatives économiques entre les pays dans six domaines, à savoir Batam, Bintan, Karimun et d'autres zones économiques spéciales, l'investissement, la main-d'œuvre, les transports, l'agro-industrie ainsi que le tourisme.



Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie de Singapour, lors de la réunion, les deux ministres ont réaffirmé leur engagement à renforcer les relations économiques bilatérales pour saisir les opportunités de croissance dans le cadre de l'assouplissement des restrictions liées au COVID-19 et de la reprise des activités économiques des deux côtés.



Ils ont déclaré que les principaux résultats, notamment l'achèvement de l'étude conjointe Singapour-BBK sur l'écosystème logistique par le Conseil de développement économique de Singapour et le ministère indonésien de Coordination des affaires économiques, contribueront à améliorer la connectivité logistique entre Singapour et la région BBK.



Les autres résultats de la réunion ont été l'exemption des exigences de visa d'affaires pour les citoyens de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) effectuant de courts voyages d'affaires à BBK et facilitant la collaboration entre Enterprise Singapore et le Conseil indonésien de coordination des investissements dans les secteurs de la santé, de l'économie numérique et des infrastructures durables.



Les ministres ont également convenu d'élargir la coopération de l'agro-industrie et ont signé un accord pour un programme d'échange visant à développer les talents technologiques entre les deux pays.



Singapour et l'Indonésie partagent des liens commerciaux et d'investissement étroits. L'année dernière, l'Indonésie était le plus grand partenaire commercial de la Singapour, avec des échanges bilatéraux s'élevant à 59,1 milliards de dollars. Singapour est également la principale source d'investissements directs étrangers de l'Indonésie depuis 2014, et ses investissements en Indonésie se sont élevés à 9,4 milliards de dollars l'année dernière, a déclaré le ministère du Commerce et de l'Industrie. - VNA

