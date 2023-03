Singapour, 17 mars (VNA) - Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a déclaré le 16 mars que Singapour et l'Indonésie étaient prêts à coopérer dans de nouveaux domaines, les deux pays ayant signé des accords sur l'énergie, la durabilité, la santé et le développement du capital humain.

Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong (à droite) accueille le président indonésien Joko Widodo à son arrivée à Istana pour la retraite des dirigeants Singapour-Indonésie le 16 mars. Photo : straitstimes.com

S'exprimant lors de la 6e r2union retraite des dirigeants Singapour-Indonésie, le Premier ministre a déclaré que les relations bilatérales sont en excellent état et qu'ils sont prêts à innover dans de nouveaux domaines de coopération qui sont profonds, multiformes, tournés vers l'avenir et mutuellement bénéfiques et seront faire une différence pour les générations futures.Les deux pays ont signé six accords couvrant des domaines émergents tels que l'économie numérique, la durabilité et le développement du capital humain, et des domaines traditionnels tels que la sécurité, la santé et la finance.Parmi les accords, le programme Singapour-Indonésie Tech-X sera mis en œuvre, permettant aux jeunes professionnels de la technologie de Singapour et d'Indonésie de travailler dans les pays de l'autre pendant un an maximum.« Notre coopération technologique renforcera la collaboration de l'ASEAN dans ce secteur émergent. Cela inclut de travailler à un accord-cadre sur l'économie numérique (DEFA) sous la présidence indonésienne de l'ASEAN », a déclaré le Premier ministre singapourien.Il a ajouté que le président indonésien Joko Widodo et lui avaient longuement discuté du projet Nusantara et de sa vision d'un Nusantara "vert" et "intelligent".« C'est une priorité majeure pour le président et pour l'Indonésie. Singapour est heureuse de soutenir la vision du président. Nous contribuerons au partage des connaissances et aux activités de R&D conjointes », a-t-il déclaré.Il a également souligné le plein soutien de Singapour à la présidence indonésienne de l'ASEAN et à ses priorités en tant que président de l'ASEAN.Singapour continuera à travailler avec l'Indonésie et avec les membres de l'ASEAN sur la feuille de route pour l'adhésion du Timor Orientale à l'ASEAN et fera sa part pour aider le Timor Oriental à se préparer aux obligations et aux engagements qu'il assumera lorsqu'il rejoindra l'ASEAN.- VNA