Le Premier ministre Lee Hsien Loong (droite) et le président indonésien Joko Widodo, le 8 octobre à Singapour. Photo: todayonline.com



Singapour (VNA) - Singapour et l'Indonésie sont parvenus à un cadre sur la discussion de deux problèmes bilatéraux existants depuis longtemps: la gestion de l'espace aérien et l’entraînement militaire, ont annoncé le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong et le président indonésien Joko Widodo lors d’une conférence de presse donné le 8 octobre à Singapour.



Les deux dirigeants ont fait le point sur les problèmes liés à la région d’information de vol (FIR en anglais) au-dessus des îles Riau, actuellement gérée par la partie singapourien dans le cadre des accords internationaux visant à garantir la sécurité aérienne. L’Indonésie cherche à obtenir un retour à cet espace aérien.



Lors de la conférence de presse, le Premier ministre Lee Hsien Loong a souhaité que les deux pays commencent à discuter de ces deux questions de manière "ouverte et constructive".



De son côté, le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie se félicitait également du cadre de négociation sur la FIR, estimant que la FIR ne concerne pas la souveraineté, mais la sécurité et l'efficacité du trafic aérien.



Quant à la défense, le Premier ministre Lee Hsien Loong a déclaré que les relations bilatérales dans ce domaine étaient solides et continuaient à se développer, via des exercices conjoints et des échanges de délégations entre leurs établissements de défense.



Singapour exige de l'Indonésie qu’elle doit respecter pleinement et reconnaître son droit d'effectuer des entraînements militaires en Mer Orientale conformément à l'article 51 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 1982 (UNCLOS 1982).



Pour renforcer leur coopération, le ministère indonésien de la Défense (Kemhan) et le ministère singapourien de la Défense (Mindef) ont convenu d'établir le programme d'interaction Kemhan-Mindef, un mécanisme annuel de dialogue et d'échanges bilatéraux.



L'initiative permettra aux ministères de la Défense des deux pays d'échanger régulièrement des informations et des points de vue, outre de renforcer leurs relations bilatérales en matière de défense.



Selon le Mindef, l’exercice d’entraînement de lutte contre le terrorisme entre les forces armées des deux pays sera organisé en Indonésie en 2020.



Les deux dirigeants ont également demandé aux ministres et aux responsables des deux pays de poursuivre les négociations sur la base de ce cadre, ainsi que de conclure et de mettre en œuvre les accords dans les meilleurs délais. -VNA