Hanoï, 2 mars (VNA) - Singapour a signé un protocole d'accord sur l'établissement d'un cadre bilatéral pour l'économie verte avec le Royaume-Uni lors d'une vidéoconférence entre le ministre singapourien des Relations commerciales, S Iswaran, et le secrétaire à la Sécurité énergétique et au net zéro du Royaume-Uni, Grant Shapps, le 1er mars.

Photo d'illustration : https://www.toursingapore.net.vn/

Le cadre d'économie verte Royaume-Uni-Singapour (UKSGEF), qui couvre trois domaines du transport vert, de l'énergie et des technologies à faible émission de carbone, et des marchés du carbone et de la finance durable, devrait promouvoir la coopération bilatérale dans l'économie verte, soutenir la croissance économique et créer des emplois dans secteurs verts tout en encourageant la décarbonation des activités économiques.Singapour et le Royaume-Uni ont identifié des domaines de coopération possibles, tels que la décarbonisation des transports maritimes et aériens. Le cadre soutiendra également la collaboration entre les gouvernements, les universités et les milieux d'affaires des deux pays par le biais d'activités conjointes telles que des projets de jumelage d'entreprises et de co-innovation, ainsi que le développement de capacités vertes pour les petites et moyennes entreprises.S Iswaran a déclaré que le cadre est construit sur la base d'un partenariat économique bilatéral solide et dynamique, qui est étayé par l'accord de libre-échange Royaume-Uni-Singapour (UKSFTA) et l'accord sur l'économie numérique Royaume-Uni-Singapour (UKSDEA).Grâce à cette initiative, les deux parties renforceront leur coopération dans des domaines tels que les mesures innovantes de décarbonisation, les énergies et technologies à faible émission de carbone et les marchés du carbone à haute intégrité.Le Royaume-Uni est le sixième partenaire commercial et de services de Singapour dans le monde, avec un commerce bilatéral de services dépassant 23 milliards de dollars en 2020. Le Royaume-Uni est également le plus grand investisseur européen à Singapour et la deuxième destination d'investissement en Europe pour les entreprises singapouriennes. Le Royaume-Uni a jusqu'à présent investi près de 130 milliards de dollars à Singapour, tandis que l'investissement de Singapour au Royaume-Uni a atteint près de 65 milliards de dollars. - VNA