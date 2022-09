Singapour, 29 septembre (VNA) - Singapour et le Laos intensifient leur coopération dans des domaines émergents tels que l'énergie, le numérique, la durabilité et la protection et la formation de l'environnement alors qu'ils célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2024.

Le Premier ministre lao Phankham Viphavanh (gauche) et son homologue singapourien Lee Hsien Loong. Photo: https://www.channelnewsasia.com/

Des engagements visant à promouvoir la coopération dans les domaines susmentionnés ont été pris dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre lao Phankham Viphavanh les 27 et 28 septembre à Singapour à l'invitation de son homologue singapourien Lee Hsien Loong.Après leurs entretiens, les dirigeants des deux pays ont convenu de mettre en œuvre un paquet de coopération renforcée Singapour-Laos, qui comprendra des programmes de renforcement des capacités visant à soutenir la présidence laot de l'ASEAN en 2024.Ce programme de coopération s'est appuyé sur le programme de coopération de Singapour lancé en 1992, dans le cadre duquel Singapour a aidé à former plus de 15.000 fonctionnaires lao.Les dirigeants lao et singapourien ont également assisté à la signature de quatre protocoles d'accord entre les ministères et les secteurs des deux pays qui visent à promouvoir la coopération dans le développement énergétique, la gestion et la protection de l'environnement, des ressources en eau et le changement climatique, la coopération numérique et la mise en place de consultations bilatérales. – VNA