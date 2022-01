Un ouvrier d'une usine automobile à Aichi, au Japon. Photo : AFP/VNA

Le ministre japon ais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie Koichi Hagiuda et le ministre singapourien du Commerce et de l'Industrie Gan Kim Yong ont réitéré l'engagement de leurs pays à « construire un système commercial libre et équitable fondé sur des règles, notamment en maintenant » des normes élevées pour l'accord commercial, a cité Kyodo dans une déclaration commune.Les deux ministres ont déclaré qu'ils visaient à étendre l’accord commercial à ceux qui sont en mesure de respecter pleinement, de mettre en œuvre et d'adhérer à ses normes élevées.La déclaration a été publiée après la visite de Koichi Hagiuda à Singapour lors d'une tournée dans des pays d'Asie du Sud-Est, dont l'Indonésie et la Thaïlande, la semaine dernière.Singapour préside le Conseil de CPTPP, l'organe décisionnel du bloc cette année, à la suite de la mission du Japon en 2021.Le CPTPP couvre 13 % du PIB mondial et regroupe l'Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam.Le Royaume-Uni et la Chine ont demandé à rejoindre l'accord commercial l'année dernière, tandis que la République de Corée et les Philippines ont exprimé leur intérêt à y adhérer.- VNA