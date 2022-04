Singapour (VNA) – Singapour et la Nouvelle-Zélande travailleront plus étroitement sur l'économie verte et la lutte contre le changement climatique, a déclaré le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong lors d'une conférence de presse conjointe avec la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern le 19 avril.

Le Premier ministre Lee Hsien Loong a déclaré que le nouvel espace de coopération ouvrira de nouvelles initiatives dans les technologies de transition énergétique, les marchés du carbone, les transports durables et la gestion des déchets, ainsi que dans l'aviation durable, la coopération commerciale et la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Il reflète également l'engagement conjoint des deux parties dans la réalisation de l'Accord de Paris sur le changement climatique et leurs efforts communs pour saisir les chances de croissance de l'économie verte.



Le changement climatique et l'économie verte seront le cinquième pilier du partenariat intensif entre Singapour et la Nouvelle-Zélande qu'ils ont signé lors de la première visite de de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern à Singapour en 2019. Les quatre autres sont le commerce et l'économie ; la sécurité et la défense; les sciences, technologies et l'innovation; et les échanges interpersonnels.



Lors de la conférence de presse, le Premier ministre Lee Hsien Loong a également reconnu les progrès des initiatives conjointes entre les deux pays. Les deux parties ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun. Ils ont convenu de l'importance d'une architecture régionale ouverte et inclusive et du soutien au rôle central de l'ASEAN. Ils ont montré un ferme soutien au droit international et aux principes de la Charte des Nations Unies.



Lors de sa visite à Singapour de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern du 18 au 20 avril, les deux parties doivent signer un protocole d'accord sur l'aviation durable. Ils formeront un groupe de travail sur la chaîne d'approvisionnement.



Il s'agit du premier voyage à l'étranger de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern depuis l'apparition du COVID-19.- VNA

