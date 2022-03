Singapour, 16 mars (VNA) – Singapour et la France ont signé un partenariat numérique et vert (DGP) qui vise à renforcer la coopération dans ces secteurs en forte croissance.

Photo : internet

Le partenariat a été signé lors d'une cérémonie virtuelle par le ministre singapourien chargé des relations commerciales, S. Iswaran, et le ministre français du Commerce, Franck Riester, le 14 mars.

Les deux pays élaboreront un plan de travail comprenant des projets de coopération avec des résultats clairs et tangibles dans divers domaines, notamment les transports intelligents, les services financiers et la technologie médicale. Les deux pays établiront un groupe de travail conjoint, avec des représentants de chaque pays, pour superviser la mise en œuvre des initiatives dans le cadre du partenariat numérique et vert.

S. Iswaran a déclaré que le partenariat faisait partie de la stratégie plus large de Singapour visant à construire un réseau de partenariats internationaux permettant à ses entreprises - en particulier les PME - de saisir les opportunités de croissance dans les économies numériques et vertes.

Il s'agit également de la dernière d'une série d'initiatives visant à actualiser et à renforcer en permanence le partenariat économique solide entre la France et Singapour, a-t-il déclaré, ajoutant que le DGP complétera également les discussions aux niveaux multilatéral, régional et bilatéral, notamment les efforts en cours avec l'Union européenne pour développer le partenariat numérique UE-Singapour.

La France est actuellement respectivement le deuxième et le quatrième partenaire commercial de l'UE pour les biens et les services de Singapour. La France est également le cinquième investisseur européen de la ville-Etat. Singapour est le premier partenaire commercial et d'investissement de la France au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Il y a plus de 2.500 entreprises françaises et 300 startups françaises à Singapour.- VNA