Singapour envisage à importer de l' électricité de Malaisie. Photo: Internet

Singapour (VNA) - Singapour importera de l'électricité de la Malaisie dans le cadre d'un essai de deux ans, a annoncé le 26 octobre l'Autorité du marché de l'énergie (EMA).

L'essai vise à "évaluer et affiner les cadres techniques et réglementaires" pour l'importation d'électricité pour Singapour ainsi qu’à faciliter les importations à plus grande échelle du pays dans l'avenir, a indiqué l'Autorité dans un communiqué de presse.

Pour répondre à ses engagements contre le changement climatique, Singapour devra changer la façon de production et d’utilisation de l'énergie.

Exploiter les réseaux électriques régionaux pour des ressources énergétiques plus propres est une stratégie pour diversifier davantage l'approvisionnement énergétique de Singapour, a ajouté l’EMA.

Dans un discours liminaire prononcé à l'ouverture de la Semaine internationale de l'énergie de Singapour, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Chan Chun Sing, a déclaré que cette décision faisait partie du plan de Singapour visant à renforcer «l'architecture du réseau régional».

Singapour commencera par importer 100 mégawatts (MW) d'électricité pour une période d'essai de deux ans, pour voir comment le marché fonctionne ... Cela permettra à la région de partager les sources d'énergie propre que différents pays peuvent avoir, et nous commencerons par la Malaisie, a-t-il déclaré.

Une fois ce modèle réussi, nous pourrons l’étendre à d’autres partenaires régionaux, a ajouté le ministre singapourien.

L'EMA prévoit de donner la proposition d'ici mars de l'année prochaine l'importation de 100 MW d'électricité. Cela représentera environ 1,5% de la demande en électricité de Singapour pour la période de pointe.

Dans la proposition, les importations d'électricité pourraient commencer dès la fin de 2021, via une interconnexion électrique existante entre Singapour et la Malaisie. -VNA