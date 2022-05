Hanoï, 24 mai (VNA) - En raison de la hausse des coûts de l'énergie et des aliments, l'inflation sous-jacente en avril de Singapour s'est accélérée à 3,3% en glissement annuel, contre 2,9% en mars, son plus haut niveau en 10 ans.

Un magasin à Singapour. Photo : AFP/VNA

C'est le taux le plus élevé depuis janvier 2012, lorsque l'inflation sous-jacente s'était établie à 3,5 %, selon un communiqué conjoint de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) et du ministère du Commerce et de l'Industrie (MTI).

L'indice global des prix à la consommation, ou inflation globale, s'est établi à 5,4% en glissement annuel en avril, comme en mars, alors que l'inflation dans les transports privés a baissé.

MAS et MTI ont noté que les pressions inflationnistes externes restent fortes dans un contexte de cours mondiaux élevés des matières premières, ainsi que des frictions continues de la chaîne d'approvisionnement provoquées à la fois par le conflit russo-ukrainien et la situation de la pandémie dans la région.

À court terme, les risques géopolitiques accrus et les conditions d'approvisionnement compliquées maintiendront les prix du pétrole brut à un niveau élevé, ont-ils ajouté.-VNA