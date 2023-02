Singapour (VNA) - Les exportations intérieures non pétrolières de Singapour ont chuté de 25 % en glissement annuel en janvier - la plus forte baisse de la dernière décennie, selon les données du gouvernement singapourien.

Photo d'illustration: https://www.thestar.com.my

Les données ont montré que les exportations non pétrolières de Singapour vers ses principaux marchés ont entraîné la baisse la plus large, les exportations vers la Chine chutant de plus de 41 %, vers les États-Unis de 31,5 % et vers Hong Kong (Chine) de plus de 55 % au cours du mois.

Il s'agit de la quatrième contraction consécutive et de la plus forte baisse depuis février 2013, lorsque l'économie a connu une baisse de plus de 30 %.

Le commerce total a également diminué de 10,4 % en glissement annuel, les exportations totales chutant de 9,6 % et les importations se contractant de 11,3 %.- VNA