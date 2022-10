Hanoï, 27 octobre (VNA) - La société SembCorp de Singapour est entrée dans la phase finale de l'installation d'un système de stockage d'énergie (ESS) de 200 mégawatts sur l'île de Jurong, qui devrait être opérationnel en novembre.

Photo: SEMBCORP INDUSTRIES

Le projet est le plus grand déploiement d'ESS en Asie du Sud-Est et soutiendra les efforts de Singapour pour améliorer la fiabilité du réseau et maximiser le déploiement solaire dans le pays, a déclaré le deuxième ministre du Commerce et de l'Industrie, Tan See Leng, lors du deuxième forum de haut niveau Singapour-IRENA au sein de dans le cadre de la Semaine internationale de l'énergie de Singapour le 26 octobre.L'ESS est en cours d'installation sur deux sites sur l'île de Jurong, s'étendant sur 2 hectares de terrain. Une fois opérationnel le mois prochain, ce sera le plus grand déploiement d’ESS en Asie du Sud-Est.Selon l'Autorité du marché de l'énergie (EMA) de Singapour, l'ESS fonctionne comme des batteries à grande échelle pour stocker l'énergie et la distribuer à d'autres moments en cas de besoin pour maintenir la fiabilité du réseau. Grâce à sa nature de réponse rapide, l'ESS est capable de gérer activement les inadéquations entre l'offre et la demande d'électricité, et d'effectuer des services de régulation pour faire face aux fluctuations de seconde en seconde du réseau électrique.- VNA