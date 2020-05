Singapour (VNA) - Singapour transformera les toits de neuf parkings à plusieurs étages en fermes pour cultiver des légumes et d'autres plantes vivrières afin de répondre à la demande intérieure.

Photo d'illustration. Photo: Straitstimes

L'Agence alimentaire de Singapour (SFA) et le Comité de développement de logement - Housing Board (HDB) ont déclaré le 12 mai que le projet était l'une des stratégies adoptées par la SFA pour atteindre l'objectif de 30 pour 30 de Singapour, qui vise à produire 30% des besoins nutritionnels du pays localement d'ici 2030.



Le projet devrait débuter au second semestre 2020 et les exploitations seront mises en concurrence pour une durée de trois ans.



Selon la SFA, elle continuera de travailler avec le HDB pour étendre le projet.



Singapour importe actuellement plus de 90% de son approvisionnement alimentaire.-VNA