La centrale hydraulique Xayaburi au Laos. Photo: xayaburi.com.

Singapour (VNA) - Singapour a commencé à importer de l'électricité du Laos via la Thaïlande et la Malaisie. Il s'agit d’une décision qui marque le premier commerce multilatéral d'électricité transfrontalier impliquant quatre pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et la première fois que Singapour importe de l'électricité.

Auparavant, en octobre 2021, Singapour avait annoncé un plan visant à importer environ 30 % de l'électricité provenant de sources à faibles émissions de carbone d'ici 2035 afin de réduire ces émissions dans l'industrie de production d'électricité du pays. Actuellement, plus de 95 % de l'électricité de Singapour est générée par la combustion de gaz naturel.

Le secteur de l'électricité de Singapour représente environ 40 % des émissions totales du pays. Les contraintes foncières à Singapour ont entravé la construction de grandes fermes solaires, et le pays n'a pas accès à des formes alternatives d'énergie renouvelable, comme l'éolien ou l'hydroélectricité. Cependant, un récent rapport publié par l'Autorité du marché de l'énergie de Singapour (EMA) montre que le secteur atteindra son objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

Un contrat d'importation d'électricité a été signé en septembre 2021, visant à examiner les cadres des réglementations et techniques pour l'importation d'électricité à Singapour, facilitant l'importation à plus grande échelle depuis l'ASEAN dans le futur.

Selon Singapour et le Laos, l'initiative de réseau électrique de l'ASEAN est une importante initiative régionale visant à améliorer la connectivité, la durabilité et la sécurité énergétique grâce à la connexions du système électrique existant. Cela offre aussi une opportunité d'exploiter les sources d'énergie renouvelables et à faible émission de carbone dans la région, tout en contribuant au développement économique, à l'amélioration de la sécurité et de la stabilité énergétiques. -VNA