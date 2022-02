Singapour augmentera la taxe sur les biens et services à partir de 2023. Photo : Reuters

Singapour, 22 février (VNA) - Singapour augmentera sa taxe sur les produits et services (TPS) de 7% actuellement à 8% à partir de l'année prochaine et à 9% en 2024, a déclaré le ministre des Finances Lawrence Wong.

Le gouvernement singapourien a également l'intention d'augmenter l'impôt sur le revenu pour les personnes à revenu élevé ainsi que la taxe foncière et celle sur les véhicules de luxe, a-t-il déclaré dans sa déclaration budgétaire au Parlement, ajoutant que l'ajustement fiscal garantira des revenus supplémentaires pour le gouvernement et contribuera à une structure de revenus plus équitable.

Singapour souhaite augmenter les recettes fiscales pour soutenir les futures dépenses publiques, que le gouvernement estime atteindre plus de 20% de son produit intérieur brut (PIB) d'ici 2030.

Ces deux dernières années, le gouvernement singapourien s'est engagé à dépenser 100 milliards de dollars singapouriens-SGD (plus de 74 milliards de dollars américains) pour aider les personnes, les entreprises et l'économie à surmonter les difficultés causées par la pandémie.

Lawrence Wong a également annoncé un programme de soutien supplémentaire d'une valeur de 500 millions de SGD (372 millions de dollars américains) pour aider les employés et les entreprises, et a proposé de dépenser 560 millions de SGD pour aider les citoyens à faire face à la hausse du coût de la vie.

Le déficit budgétaire global pour l'exercice 2021 devrait atteindre 5 milliards de SGD, tandis que celui de 2022 sera de 3 milliards de SGD, a déclaré Lawrence Wong.

Les dépenses publiques totales pour 2022 sont projetées à 102,4 milliards de SGD, soit plus que les 98,4 milliards de SGD de 2021. L'économie de Singapour devrait croître de 3 à 5 % cette année alors que le pays continue d'ouvrir les frontières et d'assouplir les mesures de prévention du COVID-19. Son PIB a augmenté de 7,6 % en 2021, la plus forte croissance en plus d'une décennie, après s'être contractée de 5,4 % en 2020.

Le gouvernement prévoit de continuer à durcir la politique sur les travailleurs étrangers, en augmentant les exigences salariales liées à la délivrance de visas de travail. Pour atteindre son objectif de neutralité carbone, Singapour va augmenter la taxe carbone à partir de 2024, a-t-il précisé.- VNA