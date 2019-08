Singapour (VNA) – A partir de l’an prochain, les institutions financières à Singapour doivent se conformer à un nouvel ensemble de règles obligatoires afin de lutter contre les cyber-menaces, selon l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) le 6 août.

Selon la MAS, ces règles définissent les mesures que les entreprises et organisations devront prendre pour garantir la sécurité du réseau de technologies de l’information.

Les institutions financières devront également appliquer des mesures pour réduire les risques d'infection par des logiciels malveillants, sécuriser l'utilisation de comptes système avec des privilèges spéciaux pour empêcher tout accès non autorisé et renforcer l'authentification des utilisateurs pour les systèmes critiques ainsi que pour les systèmes utilisés pour accéder aux informations des clients.

Ces exigences entreront en vigueur le 6 août 2020 et toutes les institutions financières agréées sont sujettes à la notification, a déclaré la MAS. Les fournisseurs de services de paiement, tels que fournisseurs de portefeuilles électroniques et entreprises utilisant des cryptomonnaies, devront également observer les nouvelles règles.

Les sanctions pour le non-respect des nouvelles mesures dépendront de ce qui est prévu dans chaque loi pour violation d'un avis, a déclaré la MAS.

Selon la MAS, les institutions financières à Singapour sollicitent généralement de nouvelles règles obligatoires de sécurité et suggèrent de se concentrer sur le renforcement de l'accès des utilisateurs aux systèmes de stockage des données des clients, et de leur laisser plus de temps pour mettre en place des technologies d'authentification des utilisateurs dans leurs systèmes critiques.-VNA