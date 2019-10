Le ministre coordinateur pour la Sécurité nationale de Singapour, Teo Chee Hean, s'exprime lors de la cérémonie d'ouverture de la Singapore International Cyber Week 2019. Photo: govinsider.asia Le ministre coordinateur pour la Sécurité nationale de Singapour, Teo Chee Hean, s'exprime lors de la cérémonie d'ouverture de la Singapore International Cyber Week 2019. Photo: govinsider.asia

Singapour (VNA) - Un plan directeur a été rendu public pour protéger les systèmes technologiques opérationnels de Singapour contre les cyberattaques qui peuvent paralyser l’approvisionnement en eau, le réseau électrique, les transports et d’autres secteurs stratégiques du pays.

Le plan a été présenté le 1er octobre par le ministre coordinateur pour la Sécurité nationale de Singapour, Teo Chee Hean, lors de la 4e Semaine internationale de la cybersécurité de Singapour (Singapore International Cyber Week 2019).

Selon Teo Chee Hean, ce plan directeur est un bon exemple de renforcement des défenses nationales en matière de cybersécurité.

Le responsable singapourien a souligné l'importance de faire face aux menaces afin que le gouvernement puisse fournir des assurances au public alors que le pays poursuit son initiative « Smart Nation ».

Selon Teo Chee Hean, ce plan directeur permettra aux gens d'informer les autorités des menaces sur le réseau Internet du pays. Tous les Singapouriens partagent la même responsabilité de rendre le cyberespace plus sûr et plus résistant, a-t-il affirmé.

La Singapore International Cyber Week 2019 se déroule jusqu'au 3 octobre, réunissant des cadres, décideurs politiques, experts et entrepreneurs de plusieurs pays. -VNA