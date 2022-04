Hanoï, 19 avril (VNA) - L'aéroport Changi de Singapour a été couronné meilleur aérodrome du monde pendant 15 ans juste avant le COVID-19 en raison de ses offres de voyageurs supérieures et de ses services clients de haute technologie.

Les voyageurs traversent la zone de transit de l'aéroport de Changi à Singapour. Photo : Bloomberg

Il est maintenant prêt à accueillir à nouveau les visiteurs en masse, en espérant que les améliorations apportées pendant la pandémie consolideront son statut de premier hub aéronautique d'Asie.



Singapour a été parmi les premiers pays en Asie à commencer à assouplir les restrictions de voyage en établissant des voies de circulation vaccinées qui ont finalement permis aux personnes de 32 pays de visiter sans quarantaine. À partir d'avril, l'État insulaire a été ouvert à toute personne entièrement vaccinée, quelle que soit son origine.



En attendant cela, Changi faisait des ajustements en coulisses. Les bornes d'enregistrement automatique et les dépôts de bagages fonctionnent désormais lorsqu'une personne passe son doigt sur un écran. Les passagers utilisent des portes d'immigration automatisées qui scannent les visages et les iris si ces données biométriques sont enregistrées dans un passeport. La climatisation et la ventilation mécanique ont été installées avec des filtres de qualité hospitalière et des systèmes d'assainissement ultraviolets, et des robots de nettoyage autonomes utilisent la brumisation pour désinfecter les tapis.



Et les voyageurs reviennent, petit à petit. Changi a accueilli 1,42 million de passagers au cours des deux premiers mois de cette année, un bond par rapport à 263.000 à la même période l'an dernier. Cela se compare à Hong Kong, qui a accueilli 157.000 passagers en janvier et février. L'aéroport international d'Incheon en République de Corée, classé n°1 en Asie pour les voyages internationaux en 2021, a traité 675.452 passagers au cours des deux premiers mois de 2022.



Cependant, alors que 81 des 91 transporteurs qui desservaient Changi ont rétabli leurs services, les fréquences de vol ne représentent que 37% des niveaux d'avant la pandémie. L'année dernière, l'aérodrome a accueilli 3,05 millions de passagers, contre 68 millions en 2019 avant que les pays ne ferment leurs frontières.



Singapour vise à rétablir le volume de passagers à Changi à au moins 50% des niveaux d'avant la pandémie d'ici la fin de l'année, contre 15% à la fin de 2021.



L'aviation représente plus de 5% du PIB de Singapour et fournit environ 200 000 emplois. Le pays a alloué près de 500 millions de dollars singapouriens (367 millions de dollars) pour relancer le tourisme.- VNA

