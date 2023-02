Singapour, 16 février (VNA) - Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a eu un entretien avec son homologue du Timor Leste, Taur Matan Ruak, à Singapour le 15 février, au cours desquels l'hôte a affirmé que son pays soutenait le processus d'adhésion du du Timor-Leste à l'ASEAN.

Le Premier ministre Lee a exprimé son espoir que les responsables du Timor-Leste participeront aux cours dans le cadre du programme " Singapour - Timor-Leste : Soutien à la préparation de l'ASEAN" (STARS).



Les deux dirigeants ont réaffirmé les bonnes relations entre les deux pays et ont discuté des mesures visant à promouvoir davantage leurs relations bilatérales dans les temps à venir.



Immédiatement après être devenu un pays indépendant en 2002, le Timor Leste a entamé le processus d'intégration régionale. En mars 2011, il a officiellement demandé à rejoindre l'ASEAN et a obtenu le statut d'observateur en 2015.



Lors des sommets de l'ASEAN en novembre 2022, l'Association a publié une déclaration affirmant l'admission de principe du Timor-Leste en tant que 11e membre de l'ASEAN, et permettant sa participation à toutes les réunions de l'ASEAN, notamment aux plénières du Sommet, tout en formalisant un critère objectif- feuille de route pour l'adhésion à part entière du Timor-Leste, y compris sur la base des étapes identifiées dans les rapports des missions d'enquête menées par les trois piliers de la communauté de l'ASEAN.



Pendant ce temps, le président du Timor Leste, José Ramos-Horta, a exprimé l'espoir que le pays puisse devenir le 11e membre de l'ASEAN d'ici 2023.

Singapour s'est engagé à soutenir l'engagement du Timor Leste dans l'Association.



Actuellement, l'ASEAN regroupe 10 pays membres, à savoir Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.- VNA

