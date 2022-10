Photo: hanoimoi.com.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Selon la société de conseil en immobilier d'entreprise CBRE Vietnam, parallèlement à la croissance de l'économie, le niveau d'absorption du marché des bureaux à Ho Chi Minh-Ville montre des signes positifs.



En effet, la superficie nouvellement louée au cours des neuf premiers mois de 2022 a atteint plus de 60.000 m², soit près du niveau d'absorption pré-pandémique d'environ 61.000 m² en 2019.



CBRE Vietnam a constaté une croissance positive du nombre de demandes de location de bureaux. Des secteurs tels que la restauration, la mode et les accessoires, et le style de vie, ont représenté près de 87% du nombre total de demandes.

Selon des spécialistes de CBRE Vietnam, les loyers proposés dans les quartiers privilégiés de la mégapole du Sud continueraient d'augmenter dans les mois à venir, vu l'intérêt des détaillants étrangers pour le marché vietnamien.



Cependant, la hausse de l'inflation pourrait avoir un impact négatif sur les dépenses des consommateurs. Les principaux détaillants pourraient alors faire face à plus de pression et donc la croissance des commerces de détail pourrait ne pas être aussi élevée que prévu.-VNA