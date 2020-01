Lors de la cérémonie de signature. Photo: nongnghiep.vn

Hanoï (VNA) - Le 14 janvier à Hanoï, le Département de la santé animale relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le groupe Ceva (France), le groupe Dabaco et la société RTD ont signé un accord de coopération sur la recherche et la production de vaccins contre la peste porcine africaine (PPA) et la fièvre aphteuse, visant à améliorer la prévention et le contrôle des maladies animales.

Cette coopération revêt une signification importante pour la stratégie de prévention et de contrôle des maladies animales, la réduction du prix des vaccins, l'acquisition plus d'expériences dans la production de vaccins pour le bétail. -VNA