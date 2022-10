Photo: Secrétariat de l'ASEAN

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la 28e réunion des ministres des Transports de l’ASEAN, en cours à Bali, en Indonésie, l’ASEAN et l’Union européenne ont signé lundi un accord global sur le transport aérien.



Cet accord vise à renforcer la connectivité aérienne, à faciliter les échanges populaires et économiques entre l’ASEAN et l’Europe, contribuant ainsi à soutenir le développement économique des deux régions après la pandémie.



Selon le ministre indonésien des Transports, Budi Karya Sumadi, qui préside la 28e réunion des ministres des Transports de l’ASEAN, la signature de cet accord créera une nouvelle vitalité pour l’économie mondiale, en particulier en Asie du Sud-Est et en Europe.-VOV/VNA