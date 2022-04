Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'État Nguyen Xuan Phuc, chef de la Commission centrale de direction pour la réforme judiciaire du Parti, a assisté le 14 avril à la cérémonie de signature des règlements sur la coordination entre le Bureau du président et la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême.

Nguyen Xuan Phuc a estimé que durant ces derniers mandats, la coordination entre le Bureau du président et la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et d'autres agences judiciaires étaient toujours strictes, obtenant de nombreux résultats remarquables.

Le président a demandé que ces règlements signés cette fois-ci soient largement déployés et strictement mis en œuvre dans tous les départements professionnels, par tous les fonctionnaires et experts du secteur judiciaire.

Le processus de la mise en œuvre des règlements doit garantir les principes ; respecter les fonctions et les devoirs de chaque agence, conformément aux dispositions de la loi ; assurer la coordination régulière et efficace ; créer les conditions favorables à l'entraide. Les trois agences doivent organiser tous les trois ans les évaluations, tirer des leçons et des expériences et rendre compte au président.

Nguyen Xuan Phuc a également proposé aux agences de resserrer leur coordination dans la mise en œuvre des projets de la Commission centrale de direction pour la réforme judiciaire du Parti et du projet "Stratégie d’édification et de perfectionnement de l'État de droit socialiste du Vietnam à l'horizon 2030, orientation à 2045". -VNA