Hanoï (VNA) - Poursuivant sa première session extraordinaire tenue en ligne, la 15e Assemblée nationale discute lundi matin 10 janvier des projets de loi d’amendement et de complément de certains articles de la Loi sur l'investissement public, de la Loi sur l'investissement sous forme de partenariat public-privé, de la Loi sur l’investissements, de la Loi sur l’appel d'offres, de la Loi de l'électricité, de la Loi sur les entreprises, de la Loi sur l'impôt à la consommation spéciale et de la Loi sur l'exécution des jugements civils.

Lors des débats en groupe le 6 janvier sur ces contenus, les députés ont tous convenu de la nécessité d'amender et de compléter les projets de loi afin de régler rapidement les difficultés et problèmes liés aux mécanismes, politiques et procédures pour promouvoir l'investissement, soutenir la production et les affaires, promouvoir la décentralisation, institutionnaliser les documents du Parti et mettre en œuvre les résolutions de l'Assemblée nationale.



Ce matin, des membres du gouvernement donneront des explications pour éclaircir certaines questions soulevées par les députés.

Dans l'après-midi, les députés vont discuter en ligne de la position d'investissement dans le projet de construction de l'autoroute Nord-Sud à l’Est au cours de la période 2021-2025.

Selon un document du gouvernement, ce projet nécessite un investissement total préliminaire de 146.990 milliards de dongs et devrait démarrer en 2023 pour s'achever en 2025.



Lors de la séance de discussion, le ministre des Transports Nguyen Van The va expliquer et clarifier les questions des députés. - VNA