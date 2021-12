Photo d'illustration : MobiFone



Hanoï (VNA) - Depuis le 22 novembre, les clients peuvent utiliser des comptes téléphoniques tels que MobiFone et Vinaphone pour effectuer des paiements, des transferts d'argent et des retraits d'espèces dans les banques.

Les utilisateurs du Mobile Money n'ont pas besoin d'avoir un compte bancaire pour utiliser le service. Avec seulement un smartphone, ils peuvent recharger des comptes téléphoniques, retirer de l'argent, payer des factures via un QR code et transférer de l'argent via un compte Mobile Money, sans avoir de compte bancaire ni d’accès aux services de paiement modernes.

L'inscription au service Mobile Money est également simple et rapide. Vu Tuan Manh, un habitant de Hanoï, a indiqué : « L'inscription à un compte Mobile Money ne prend que 5 ou 10 minutes, c'est donc très pratique ».

Le service est mis à l'essai jusqu'au 18 novembre 2023. Au cours de cette période, les clients peuvent utiliser leur compte téléphonique pour effectuer diverses transactions.

S’agissant de la sécurité, Ngo Dien Hy, directeur général adjoint du groupe VNPT, a affirmé : « L'argent d'un compte Mobile Money est géré par la Banque d'État, comme un compte bancaire. En termes de gestion des risques, VNPT applique des processus et des outils stricts de contrôle pour garantir une sécurité absolue aux clients ».

Le service Mobile Money devra rendre les paiements électroniques accessibles à tous, en particulier aux personnes vivant dans les zones rurales, montagneuses et reculées. On espère contribuer à promouvoir les paiements sans numéraire et à stimuler la croissance du commerce électronique, ainsi qu'à accélérer la transformation numérique.

Selon Nguyen Kim Anh, Gouverneur adjoint de la Banque d'État du Vietnam, « le service d'argent mobile créera un changement radical dans les paiements pour les services essentiels tels que l'électricité, l'eau, les soins de santé, l'éducation et les services publics, favorisant les paiements autres qu'en espèces ».

60% de la population vietnamienne vit en zone rurale, tandis que les moyens de paiement modernes sont généralement concentrés dans les zones urbaines. Le Mobile Money devrait donc aider l'économie du pays à valoriser son potentiel dans toutes les zones géographiques et économiques.-VNA