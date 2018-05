Le point presse présentant le Festival des flamboyants rouges. PhotoM NDEL

Hai Phong (VNA) - Plus de 50 activités culturelles, artistiques et sportives, dont le carnaval auquel participeront 7 troupes d'artistes étrangers et un tir des feux d’artifices, sont prévues au programme du Festival des flamboyants rouges 2018.

C’est ce qu’a annoncé le vice-président du comité populaire de la province de Hai Phong, M.Lê Khac Nam, lors d’un point presse.

Le Festival des flamboyants rouges 2018, placé sous le thème « Hai Phong s’élance vers la grande mer », a été désigné comme l'événement principal de la célébration du 63e anniversaire de la libération de Hai Phong (13 mai 1955-13mai 2018).

Le but est de présenter la ville de Hai Phong aux visiteurs, un lieu chargé d'héroïsme historique, une ville portuaire transmettant une culture originale et ayant pour symbole...les flamboyants rouges.

Hormis la soirée à thème, plus de 50 rencontres seront également organisées à cette occasion, dont un tournoi de beach-volley féminin, des manifestations culturelles et gastronomiques, une exposition de peintures intitulée « Rendez-vous à Hai Phong », une exposition de photos artistiques, des programmes de représentation des arts traditionnels et de la musique de rue. -NDEL/VNA