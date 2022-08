Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les exportations de chaussures et sandales au cours des sept premiers mois de 2022 étaient estimées à plus de 14 milliards de dollars, en hausse de 13% en un an, selon Phan Thi Thanh Xuan, vice-présidente et secrétaire générale de l'Association du cuir, des chaussures et des sacs à main du Vietnam (LEFASO).

Le chiffre d'affaires à l'export vers un certain nombre de marchés tels que l'Amérique du Nord et l'Union européenne (UE), a connu une croissance élevée.

Notamment, l'Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA) se sont avérés efficaces, car les exportations vers les marchés membres de ces accords ont connu un bon développement.-VNA