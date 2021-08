Transformation de produits en bois pour l'exportation. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, au cours des sept premiers mois de 2021, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont rapporté 28,6 milliards de dollars, soit une hausse de 26,7% en variation annuelle.



Les importations, elles, se sont chiffrées à environ 24,7 milliards de dollars (+42,8%).

Le secteur a ainsi affiché un excédent commercial de 3,9 milliards de dollars, soit une baisse de 25,8% par rapport à la même période 2020.

De janvier à juillet, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques principaux se sont estimées, respectivement, à 12,2 milliards de dollars (+15%), à 10,2 milliards de dollars (+54%) et à 4,9 milliards de dollars (+12%). Les exportations de produits de l'élevage ont rapporté 254 millions de dollars, en hausse de 16%.

Seulement en juillet, les exportations ont atteint 4,2 milliards de dollars, soit une progression de 26,7% en variation annuelle mais une baisse mensuelle de 9,5%.

S’agissant des débouchés, pendant les sept premiers mois, l’Asie a représenté environ 42% des exportations vietnamiennes ; l’Amérique, 31% ; l’Europe, 11% ; et l’Afrique, près de 2%. Les États-Unis, la Chine et le Japon ont été les trois plus grands marchés, avec, respectivement, 29%, 19,2% et près de 7%.-VNA