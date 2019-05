Hanoï, 9 mai (VNA) - Le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Lee Tae-ho, a réitéré mercredi 8 mai l'engagement politique de son pays à renforcer les relations avec l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) et les pays d'Eurasie pour la paix et la prospérité régionales.

Le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Lee Tae-ho. Photo: Yonhap

S'exprimant lors d'un forum sur les nouvelles politiques du Sud et du Nord de la République de Corée impliquant les pays susmentionnés, M. Lee a souligné le souhait du gouvernement coréen d'élargir sa coopération avec ces derniers dans les domaines de l’échange interpersonnel, du commerce, du développement et dans d'autres domaines.

Le gouvernement coréen mobilisera toutes ses capacités pour mettre en œuvre les politiques, a-t-il déclaré lors d’un forum organisé par l'Académie nationale de la diplomatie de la République de Corée à Séoul.

Ce sont les politiques fondamentales qui reflètent la volonté du gouvernement coréen de contribuer à la prospérité en Asie et en Eurasie sur la base de la paix dans la péninsule coréenne, a-t-il ajouté.

M. Lee a indiqué que la République de Corée travaillerait à augmenter le nombre de touristes coréens dans les pays de l'ASEAN et celui de visiteurs venant des pays de cette association régionale, qui passerait à 10 millions l'an dernier à 15 millions en 2020.

Séoul s'attend également à ce que le commerce avec l'ASEAN passe de 160 milliards de dollars à 200 milliards de dollars d'ici 2020, a-t-il ajouté.

En outre, la République de Corée cherchera à renforcer les échanges commerciaux et d’autres échanges avec la Russie, en particulier au moment où les deux pays se préparent à célébrer le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2020.

La nouvelle politique du Sud cherche à renforcer la coopération avec l'ASEAN, qui est composée de 10 membres et un partenaire de plus en plus important de la République de Corée en raison de son potentiel économique, de ses ressources et de son influence diplomatique croissante, tandis que la nouvelle politique du Nord vise à renforcer la coopération économique avec la Russie et les autres pays d'Eurasie. -VNA