Lors de l'événement. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un événement intitulé « Soulful Seoul Night in Ho Chi Minh City » a eu lieu le 3 août dans la mégapole du Sud pour présenter le charme touristique de la capitale sud-coréenne.

Ce programme a été organisé par Séoul et l'Office du tourisme de Séoul, avec la participation de plusieurs voyagistes et agences de voyage au Vietnam.

Lors de l'événement, Park Hang Seo, entraîneur-chef de l'équipe nationale de football du Vietnam, a officiellement été nommé l'ambassadeur mondial du tourisme de la ville de Séoul.

Oh Se Hoon, maire de Séoul. Photo : VNA

Présent à la manifestation, Oh Se Hoon, maire de Séoul, a déclaré espérer que la coopération touristique entre sa ville et Ho Chi Minh-Ville s’épanouirait de plus en plus.

Enfin, Lee Hye Jin, responsable du marketing mondial de l'Organisation du tourisme de Séoul, a partagé que "Soulful Seoul Night in Ho Chi Minh City" avait un rôle important pour accroître la connectivité touristique entre Séoul et Ho Chi Minh-Ville et, plus généralement, le Vietnam.-VNA