Séoul (VNA) - Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chung Eui-yong a appelé mardi 3 août à une forte solidarité mondiale pour lutter contre le Covid-19, affirmant que la pandémie exacerbe les inégalités entre les nations et sape la stabilité régionale.

Le ministre des Affaires étrangères Chung Eui-yong lors de la conférence virtuelle des ministres des Affaires étrangères ASEAN-République de Corée, le 3 août 2021. Photo : Yonhap

Il a lancé cet appel lors d’une conférence virtuelle des ministres des Affaires étrangères ASEAN-République de Corée, où il a réitéré la détermination de Séoul à approfondir le partenariat avec le bloc régionale dans le cadre de sa nouvelle politique Sud.

"La pandémie exacerbe les inégalités entre les pays, ainsi qu’à l’intérieur des pays, et continue de saper la stabilité mondiale et régionale", a déclaré le chef de la diplomatie sud-coréenne dans son discours d’ouverture.

"Dans notre lutte contre le Covid-19, aucun pays n’est en sécurité tant que chaque pays n’est pas en sécurité. Par conséquent, nous avons besoin d’une solidarité et d’une coopération mondiales forte", a-t-il ajouté.

Chung Eui-yong a rappelé ses visites au Vietnam, à Singapour et en Indonésie en juin, décrivant son voyage comme un aperçu de la façon dont le partenariat République de Corée-ASEAN s’est épanoui dans le cadre de la nouvelle politique Sud.

"En effet, cette politique sert de plate-forme solide pour approfondir notre partenariat, renforcé par le soutien actif et la coopération de l’ASEAN", a-t-il déclaré. "J’ai hâte de visiter d’autres pays de l’ASEAN dans un proche avenir pour poursuivre notre dialogue".

Cette semaine, il prévoit de participer à une série de conférences virtuelles organisées par l’ASEAN, y compris une conférence de l’ASEAN Plus Trois, entre les pays de l’ASEAN ainsi que la Chine, le Japon et la République de Corée, le Sommet de l’Asie de l’Est (EAS) et le Forum régional de l’ASEAN (ARF).

Il devrait utiliser ces conférences pour cimenter la politique régionale de Séoul, renforcer la coopération contre la pandémie et appeler au soutien des participants à la volonté de Séoul de favoriser une paix durable dans la péninsule coréenne. – VNA